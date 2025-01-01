Директори на детски градини, подкрепени от Столичната община, предлагат да се върнат таксите за посещение през летните месеци. Причината е масовата практика родители да записват децата си, но да не ги водят, което означава разхищение на храна и ангажиране на излишен персонал. Идеята е събраните средства да се използват за допълнителни занимания и по-качествена услуга. Майки и татковци от различни градове вече изразяват подкрепа за идеята.

С надеждата да променят отношението на родителите към летните посещения, директори на детски градини търсят решение на проблема с празните групи още отсега. Според тях, откакто таксите отпаднаха, много родители заявяват присъствие, но не водят децата си, което създава сериозни организационни и финансови проблеми.

„Практиката показва, че при заявени 150 деца в конкретна седмица идват 50-70 - по-малко от 50% посещаемост“, споделя Таня Кечева, директор на 91-ва детска градина „Слънчев кът“. Тя допълва, че често чува обяснения като „днес не ми се ставаше и не съм го довела“, но за тези деца вече са предвидени храна и персонал. „Ние се явяваме центрове за занимания през лятото, но при нас е безплатно“, посочва Кечева.

Ключът към решението, според директорите, е във връщането на таксите, макар и само за лятото. Тази стъпка вече получи подкрепа от Столичната община. „Периодът на неучебното време, който за детските градини е от юни до 14 септември, е незадължителен и тогава може да бъде въведена допълнителна такса“, обясни Десислава Желязкова от СО.

Детските градини в София няма да затварят през лятото

Събраните средства биха могли да се използват за финансиране на допълнителни дейности, които да заменят задължителния следобеден сън за по-големите деца. „Децата от различни групи могат да бъдат отделени в една друга група, където да имат занимания по интереси“, дава пример Желязкова.

Идеята бързо намира подкрепа и сред самите деца. Влади от IV група в 91-ва детска градина споделя без колебание, че ако трябва да избира между сън и танци, би избрал танците.

Новината стигна и до морския бряг, където родители също са готови да плащат, но с условието услугата да стане по-качествена. „В нашата детска градина нямаме психолог, нямаме учител за децата със СОП, нямаме основни неща - не стигали парите. Предпочитам да плащам, но да се получава качествена услуга“, коментира Момчил Абаджиев. Друг баща - Димитър Манолов, смята за приемлива такса до 100 лева на месец, сравнявайки я с цените на частните градини от по 600-650 лева.

Ако идеята бъде приета в законодателството, общинските съвети ще имат финалната дума за размера и начина на събиране на таксата. Според Десислава Желязкова такса от 10-15% от тази за частна градина е добър вариант.

Директорът Таня Кечева обаче предлага по-гъвкав модел: „Според мен би трябвало да се плаща на посещение. Всички знаем кога ще заведем децата при баба. В този период не заявяваме присъствие и съответно не дължим такса“, казва тя.