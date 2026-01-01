Почина 200-килограмовият пациент, който беше приет в събота.

Въпреки всички усилия на екипите на университетската спешна болница, 52-годишният мъж почина, съобщиха от лечебното заведение.

От там припомнят, че мъжът постъпи по спешност в събота, 10 януари, през пироговската противошокова зала с извънредно тежко чернодробно увреждане, остър токсичен хепатит и напреднали последици от продължително обездвижване.

Състоянието му наложи екипи от няколко структури да обединят усилия. Въпреки това, пациентът почина.

В световен мащаб успеваемостта при овладяване на този тип патология се отчита като изключително ниска с краткотраен ефект.