Дете с навехнат глезен е пострадало в района на хижа „Алеко“. Планински спасители са му оказали първа помощ, превързали са крака му и са го свалили до базата на хижата.

Условията за туризъм в планините са добри, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

В планините ще има разкъсана облачност и слаб вятър. Температурите са между 1° и 7° градуса. Съоръженията по курортите не работя, допълват от ПСС.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология над планините облачността ще бъде значителна. В следобедните часове в масивите от Западна България ще има превалявания от дъжд, в местата над 2400 метра надморска височина – и от сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.