Съдът остави в ареста нигерийски гражданин, представил фалшив документ на летище "Васил Левски" в София

На 9 януари около 09:41 ч., при проверка на пътници във връзка с компенсиращи мерки за излизане от страната, е представил неистинско разрешение за пребиваване на територията на България.

Арестуваха двама иракчани, представили фалшиви визи на летище София

По случая се води досъдебно производство. Обвиняемият е бил задържан за срок до 72 часа.

Прокурор е внесъл искане в Софийския районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража“, което съдът е уважил и е наложил най-тежката мярка.

Определението подлежи на обжалване пред Софийския градски съд.