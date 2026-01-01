Поетапно ще се ограничава движението днес до 16:00 часа в участъка от км 277 до 282 по I -1 София-Перник в района на Владая поради почистване на пътното платно, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

По-рано днес от пътната агенция информираха, че движението в участъка от км 16+000 до км 18+000 на автомагистрала „Струма“ в област Перник в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната лента.

Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срокът е до 26 януари.