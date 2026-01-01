Общинският експертен съвет по устройство на територията прие проект за изменение на Подробния устройствен план (ПУП) за терена на т.нар. „Дупка“ в Студентски град. Проектът предвижда максималната височина на застрояването да бъде 26 метра (8 етажа) вместо първоначално предвидените 75 метра (около 25 етажа).

След изпълнение на необходимите процедурни изисквания предстои окончателното одобряване на плана с административен акт на кмета на София Васил Терзиев.

Казусът продължава вече пет години. От 2021 г. големият строителен изкоп на терена създава риск за прилежащата улична инфраструктура, а част от ул. „8 декември“ остава затворена за движение.

Новите устройствени параметри са съобразени с Общия устройствен план на София и предвиждат възможност за застрояване, при което да бъде извършено необходимото укрепване на терена.

Как се стигна до сегашната ситуация

През 2019 г. са одобрени устройствени документи, допускащи изграждането на 75-метрова сграда в непосредствена близост до ул. „8 декември“. Тази височина обаче не съответства на предвидения в действащия Общ устройствен план максимум от 26 метра за съответната устройствена зона.

През 2021 г. започват изкопни работи за бъдещата сграда. В резултат прилежащият терен е компрометиран, част от тротоара пропада и възниква опасност за пътното платно. Строителството е спряно, но изкопът остава, а движението по част от улицата е преустановено.

Същата година Столичният общински съвет възлага служебно изменение на устройствения план заради несъответствието с Общия устройствен план. Последват съдебни обжалвания, възражения от собствениците и продължителни административни процедури, без да се стигне до окончателно решение на казуса.

Какво предвижда новият устройствен план

През 2026 г., след мотивирано предложение от собствениците на имотите, Направление „Градско планиране и развитие“ придвижва процедурата по изработване на нов план за регулация и застрояване.

Със заповед от 9 юни 2026 г. кметът на София възлага служебното изработване на плана. Проектът предвижда обособяването на четири урегулирани поземлени имота с възможност за жилищно строителство и общественообслужващи функции, включително магазини, офиси и хотел, както и други допустими дейности.

Максималната височина на застрояването е ограничена до 26 метра, в съответствие с устройствените показатели за зоната, определени в Общия устройствен план на София.

Проектът е съобщен на заинтересованите собственици. В законоустановения срок не са постъпили възражения, а кметът на район „Студентски“ е изразил съгласие с него.

Окончателното одобряване на плана предстои след приключване на необходимите административни процедури.