"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

Във връзка с извършване на строително-ремонтни дейности в село Клисура се налага спиране на водоподаването от 22:00 часа на 27 октомври - понеделник до 10:00 часа на 28 октомври - вторник на клиентите на „Софийска вода“, живеещи е селото.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: на площада.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.