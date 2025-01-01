Четири морски скални екземпляри от корали откриха и иззеха от багажа на пътник митническите служители на летище „Васил Левски“, съобщиха от Агенция "Митници".

Коралите са задържани поради нарушение на изисквания на Вашингтонската конвенция по международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, след получено становище от Министерството на околната среда и водите като компетентен орган.

Случаят е от края на октомври, когато митническите служители извършват рентгенов контрол на раница и регистриран куфар на пътник, пристигащ с полет от Малайзия през Амстердам.

При последвалата физическа проверка в куфара са открити четири морски скални екземпляри корали.