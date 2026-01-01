Избирател е гласувал 3 пъти с машина. Това отчитат от 24 РИК в София.

Случаят е станал при гласуване в 130-то училище в район "Подуяне", където по думите на председателя на 24 РИК Йордан Топалов това право му е било дадено от председателя на секционната комисия.

"И втори, и трети, значи този човек си гласува три пъти. Това няма как да се установи после. И пак му дали, докато не излезе перфектна. Нали човек може да гласува и по пет-десет пъти. Значи председателят е от квотата на ДПС, който каза: "Ами аз какво да правя. Хората трябва да си пуснат гласовете". Викам: "Ами той е отчетен, аз не искам скандали, аз така ги виждам нещата". Съставили сме протокол, ще се сигнализира и прокуратурата за това, защото, но в крайна сметка не може председател, който е минал обучение, в един момент почти да не е съгласен и с разпоредбите на ЦИК, на РИК, на обучение, на нищо", коментира Топалов.

В изборна комисия в район "Сердика" са отчетени 18 отрязъка от машинно гласуване, но в машината има отчетени 12 гласа. Според председателя Йордан Топалов проблемът е по-скоро софтуерен.

Междувременно стана ясно, че представители на секционните избирателни комисии от трите избирателни района в София приключиха рекордно бързо предаването на протоколите. В зала „Арена 8888 София”, първият бус с членове на подвижна комисия пристигна около половин час след края на изборния ден. А финалът на предаването на изборните книжа беше в около 04:00 сутринта.

Случаите на машини, дали дефект, са единични. Подобна беше картината в цялата страна, единствено в Кърджали процесът се забави с часове.

Избирател е гласувал три пъти в секция в София заради проблем с машината, съобщи председателят на 24 районна комисия. По думите му, при първите два опита машината е отпечатала повредени бюлетини, така гласоподавателят е получил разрешение да гласува трети път, въпреки че гласовете вече са били отчетени. Председателят на комисията определи случая като грубо нарушение на изборните правила, като уточни, че ще бъде подаден сигнал до прокуратурата.

„С колегите от 23 РИК успяхме бързо да ги обработим. В момента се изготвя финалният протокол с „Информационно обслужване”. Подготвяме протокола, който следва да предадем на Централната избирателна комисия, да отчетем абсолютно всички резултати, които сме приели на територията на 23-ти многомандатен избирателен район, и следва публикуване на всички протоколи в страницата на РИК 23, респективно на ЦИК”, каза председателят на 23-та Районна избирателна комисия Даниел Тунчев.

„В началото беше малко трудно, докато се оправи тежката документация. В сравнение с предните избори в момента идват два пъти повече документи. Секционните комисии например са свикнали да носят един финален отчет от машина досега. В момента искат три. Разяснителната кампания беше много слаба и методическите указания се променяха в последния момент”, каза председателят на 25 РИК Георги Ралев.

„В определена секция машината спира да работи. Тя по-точно не спира, а принтерът в машината нагъва една бележка. Техникът отстранява бележката, след което казва да се гласува, и председателят на своя глава решава, че човекът трябва да гласува отново. И така два пъти. И на третия път му е приел гласа. На практика това отчита в паметта на машината гласуването и на практика са отчетени три гласа. Отидохме четири човека от РИК, които констатирахме всичко и сигнализирахме на прокуратурата”, каза председателят на 24 РИК Йордан Топалов.