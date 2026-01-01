Двама мъже обраха инкасо автомобил в Ихтиман, съобщи 24 часа.

Двама маскирани мъже са нападнали автомобила и са отнели сума между 60 000 и 80 000 евро, след което са избягали с кола. Полицията незабавно е влязла в дирите им и е започнала преследване, при което двамата са били задържани.

Отнетите пари са открити, а на мястото на инцидента продължават действията по разследването.

Очаква се по-късно на жп гарата в Ихтиман брифинг на директора на ОДМВР-София старши комисар Тихомир Ценов. Той ще предостави повече информация за полицейските действия, при които са разкрити извършителите на тежкото криминално престъпление.