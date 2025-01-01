Копие на Калояновската гробница е представено в Регионалния исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ (РИМ) в Сливен.

Гробницата е открита през 1963 г. Разположена е в южната част на могила с вход обърнат също на юг. Състои се от гробна камера и две предверия.

При разкопаването и са открити човешки скелет с погребални дарове положени върху и около него.

Сред предметите, извадени от могилата, са златен нагръдник, златни пластини за украса на дрехите, копия, бронзов меч, бронзова лампа, желязна юзда, гръцка червенофигурна керамика и други.

В предверието е открито погребение на кон.

