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Движението по път III-662 Твърдица - Елена е ограничено, поради аварирал тежкотоварен автомобил, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Камионът се намира малко преди област Велико Търново, каза говорителят на областната полиция в Сливен Първолета Мандинска.

При произшествието няма пострадали, тежкотоварният автомобил трябва да бъде претоварен и изтеглен, посочи тя.

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Велина Василева/БТА

Сливен