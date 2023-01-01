Движението по път III-662 Твърдица - Елена е ограничено, поради аварирал тежкотоварен автомобил, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".



Камионът се намира малко преди област Велико Търново, каза говорителят на областната полиция в Сливен Първолета Мандинска.



При произшествието няма пострадали, тежкотоварният автомобил трябва да бъде претоварен и изтеглен, посочи тя.