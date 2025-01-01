Временна организация на движението е въведена по пътя от Нови пазар към село Стоян Михайловски поради възникнало пътнотранспортно произшествие, съобщиха от полицията.

Обходният маршрут е през селата Памукчии, Сечище, Преселка и Стоян Михайловски. Екипи на полицията регулират движението и насочват водачите през алтернативните маршрути.

Сигнал за произшествието е приет в 14:25 часа в ОД на МВР. По първоначални данни водач на лек автомобил се е ударил в задната част на бус. След удара бусът се е преобърнал на пътното платно, в резултат на което се е ударил с насрещно идващия лек автомобил.

В Многопрофилната болница за активно лечение в Шумен за преглед са откарани две жени, които са управлявали леките автомобили. Водачът на буса не е пострадал, тестван е за алкохол и наркотични вещества, пробите му са отрицателни, допълниха от пресцентъра на полицията.

Общо 314 са регистрираните пътнотранспортни произшествия в област Шумен през първите шест месеца на 2025 г. От тях 253 са с материални щети, а останалите 61 са тежки, в които са загинали трима и са ранени 72-ма участници в пътното движение.