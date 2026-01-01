Гранични полицаи арестуваха двама участници в телефонна измама на Дунав мост при Русе. Това съобщиха от пресцентъра на МВР.

Служители на Гранична полиция в Русе спрели за проверка излизащ от страната лек автомобил около 21:00 ч. снощи в района на граничния преход между Русе и Гюргево.

В колата пътували двама мъже от Раднево. При проверката граничните полицаи се усъмнили в поведението им. По време на огледа униформените служители установили, че двамата мъже пренасят голяма сума пари – 4353 евро, синджирче и обеца от жълт метал.

Задържаха част от организирана престъпна група за телефонни измами

Граничните полицаи разкрили, че е извършена телефонна измама в Габрово. Двамата пътници признали, че са наети за работа по обява в интернет. Дадени им били указания да вземат пари от възрастна жена в Габрово и да ги пренесат до Гюргево. Обещано им било и възнаграждение от 800 евро.

Двамата мъже са задържани. Установените парични средства и накитите от жълт метал са предадени с протокол за доброволно предаване. По случая полицията в Габрово е образувала досъдебно производство, като разследването продължава.

От началото на годината това е четвърти случай, при който гранични полицаи задържат участници в телефонни измами в района на Дунав мост при Русе. Арестувани са общо шестима души. Всички те били наети да пренесат пари до Румъния, взети от жертви на телефонни измами в България.