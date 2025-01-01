Разбиха врати и прозорец в училище в Разград.

Сигналът за инцидента е подаден в полицията в понеделник сутринта, 24 ноември, когато служители на учебното заведение установили увредения ПВЦ прозорец и седем интериорни врати.

След получаване на уведомлението органите на реда са извършили незабавни действия по установяване на извършителя. В хода на работата е идентифициран и задържан 53-годишен мъж от Разград, известен на полицията и с предишни осъждания.

Той е приведен в Районното управление, а размерът на нанесените щети продължава да се изяснява.

По случая е образувано досъдебно производство.