Водач, употребил алкохол, катастрофира на пътя Разград – Дянково, съобщиха от Областната дирекция на МВР - Разград. Сигналът за инцидента е подаден около 21.50 часа на 29 ноември.

На ляв завой 68-годишният шофьор изгубил контрол над управляваното от него „Рено“, излязъл вдясно от пътя и се ударил в земен насип на жп прелеза.

Автомобилът се оказал на около метър от жп релсите, но без да пречи на релсовия път.

Пристигналите на местопроизшествието полицейски служители тествали шофьора с дрегер, чиято цифрова индикация отчела 1,61 промила алкохол в издишания въздух.

След отказ да предостави кръв за химичен анализ, водачът е задържан в РУ-Разград. По случая се води разследване.