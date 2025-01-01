Спрямо предишни години има намаляване на загиналите и ранените и малко намаляване на катастрофите. В момента са с около 11 по-малко загинали спрямо миналата година. Това коментира пред журналисти председателят на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) Йордан Вълчев от Пловдив по повод Единадесетата национална конференция на тема "Безопасна пътна инфраструктура".

По негови думи статистиката показва, че процентно повечето пътнотранспортни произшествия, които се случват, са на магистралата, след това са на първокласните, а след тях второкласните и третокласни пътища. По-тежките катастрофи обаче са на първокласните пътища.

Иванов: Програмата за обезопасяването на критичните пътни участъци се изпълнява стриктно и в срок

"Тол управлението има стриктен план, който изпълнява, и постепенно вкарва всички възможни участъци в меренето на средната скорост. Това изисква време, но ще има и още други участъци по всички пътища, където има тол правоприлагане", посочи още Йордан Вълчев.

В рамките на утрешния ден на конференцията той ще представи презентация с мерките, които АПИ е предприела и предстои да предприеме в насока за по-безопасна пътна инфраструктура.

Държавата срещу войната на пътя - спешни ремонти и обезопасяване на критични участъци

По време на откриването на конференцията днес Вълчев прочете поздравителен адрес от името на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.