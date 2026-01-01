Пловдивският апелативен съд потвърди присъдата, постановена от Окръжния съд, с която бившият кмет на район "Северен" в града Ральо Ралев е признат за виновен в това, че поискал и на 30 май 2019 г. в Пловдив приел 60 000 лв. подкуп от строителен предприемач. Това съобщиха от пресцентъра на съда.

Парите били предадени, за да упражни Ралев влияние върху главния архитект на района относно одобряване на проект за строеж на жилищна сграда. Наложеното му наказание е две години лишаване от свобода условно с четиригодишен изпитателен срок.

С присъдата като помагачи са признати за виновни и бившата началничка на отдела за инвестиционни проекти в кметството Даниела Вълова, на която е наложено наказание от една година лишаване от свобода условно с тригодишен изпитателен срок, както и бизнесменът Иван Делевски, който е осъден на две години лишаване от свобода условно с четиригодишен изпитателен срок.

Присъдата е коригирана единствено в частта, в която е постановено подсъдимите да заплатят в полза на държавата 60 000 лв., понеже сумата е предоставена от разследващите органи, за да се разобличи корупционната схема, а след това им е върната.

Апелативните магистрати приемат за безспорно установено по делото, че на строителния предприемач бил поискан подкуп във връзка с одобрението на внесена в Общината преписка за строеж на жилищна сграда. Строителят сигнализирал Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) за случая. Понеже той не разполагал с исканата сума, парите били осигурени и описани от разследващите органи.

На 30 май 2019 г., на бензиностанция в Пловдив, строителят предал на бизнесмена Иван Делевски сумата 60 000 лв., уговорена предварително чрез Даниела Вълова, за да бъде дадена на Ральо Ралев. Според съобщението на съда Делевски преброил банкнотите с думите: „Я да видим сега какво си донесъл“, прибрал ги обратно в подаръчната торбичка, с която му били предадени и ги оставил на задната седалка на автомобила си. Същият ден тримата подсъдими били задържани, а в автомобила на Делевски била открита чантичката с намиращите се в нея пачки с банкноти на стойност 60 000 лева.

В решението си от над 100 страници Апелативният съд посочва, че напълно правилно са възприети с доверие показанията на строителния предприемач. Те са подробни, изчерпателни и изцяло съответстват на останалите доказателства, събрани по делото. Няма абсолютно никакво съмнение в тяхната добросъвестност, включително и своевременното уведомяване на компетентните институции, които са предприели съответните действия по разследване. По делото не е установено поведение, насочено към умишлено въвличане на длъжностни лица в корупционно деяние. Действията на строителния инвеститор са били насочени към търсене на законосъобразен път за реализиране на изготвения проект за жилищна сграда.

В същото време е установена целенасочена намеса от страна на подсъдимия Ралев, излизаща извън рамките на нормалния административен контрол и неправомерно влияние спрямо длъжностните лица, разглеждащи редовността на строителната преписка.

Съдът отхвърля възражението, че по делото е оказван натиск върху органите на досъдебното производство. Безспорно установено е, че преди да подаде сигнала до КПКОНПИ свидетелят е потърсил контакт и е провел среща на високо политическо ниво. Реакцията е била ясна и категорична, че всеки, срещу когото има съмнения за престъпление, следва да бъде разследван и точно това е било предприето в случая. След подаване на сигнала е образувано досъдебно производство.

Решението на Пловдивския апелативен съд подлежи на обжалване или протест пред Върховния касационен съд.