Спипаха подправени подправени банкноти в Плевенско, съобщиха от полицията.

Извършени са проверки на 9 октомври в Плевен и в на община Кнежа. От три адреса са иззети 24 банкноти с номинал 20 лева, 32 банкноти с номинал от 50 лева, една банкнота с номинал 10 лева, три банкноти с номинал 5 евро, 5 банкноти с номинал 50 евро и 9 банкноти с номинал от 100 лева - с различни серийни номера.

Предстои назначаване на експертиза. Изяснено е, че в различни търговски обекти в Кнежа са вкарани в обръщение четири банкноти с номинал 50 лева.

Установена е 45-годишна жена, съпричастна към деянието. Тя е предала доброволно три банкноти с номинал от 50 лева, за които твърди, че не може да каже как са попаднали в нея и дали са подправени.

Жената е задържана. Материалите по случая са докладвани в прокуратурата.