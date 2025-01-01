Кабинетът реши да освободи държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди по искане на кмета на община Стражица и областния управител на област Плевен.

Причината е водната криза, пред която е изправена общината.

Безвъзмездното предоставяне на количествата питейна вода ще спомогне за обезпечаване нуждите на населението на с. Виноград, община Стражица, както и тези на болнични заведения, детски градини, учебни заведения, социални заведения и др. в гр. Плевен, с. Николаево, с. Ралево, с. Ласкар, с. Бохот, с. Брестовец, с. Тодорово, с. Къшин, гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре и с. Победа.