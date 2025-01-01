Жители на град Славяново, Плевенско, сигнализират за токови удари, които предизвикват истински шок в домовете им. Хората се оплакват, че спадовете в напрежението увреждат електроуредите им, а на шега казват, че усещането е все едно се намират в дискотека. От пълно изгасване до внезапно пренапрежение – жителите на града твърдят, че техниката им буквално се „изпържва”.

Жена от града разказа в "Здравей, България" по NOVA, че наскоро се наложило да си купи нова пералня, след като старата изгоряла заради токов удар. Други нейни съграждани казват, че "гърмят" и климатици, телевизори и фризери.

"Баща ми е неподвижен и леглото му е с дистанционен механизъм. След работата му с рехабилитатор и след спиране на тока той е оставал с часове в неудобна позиция, тъй като леглото не може да оперира без електричество", споделя млада жена, която се грижи за болния си баща. По думите ѝ решението в подобни случаи е да се позвъни на техник, който да дойде и да разкачи захранването, за да може болният да бъде настанен удобно.

"От три години мислят, че съм шеф на енергото. Не многа да си върша работата, защото всеки ме пита защо няма ток. Писах писма до омбудсмани и навсякъде. Но никой не иска да поеме отговорност. Проблемът е, че няма и вода, защото при спиране на електрозахранаването гаснат помпите", заяви кметът на Славяново Румен Моцев.

Жители на Коиловци също се оплакаха от проблеми с тока.

От енергото обясняват, че ”за да се извършват безопасно ремонтните дейности, е необходимо електропроводът да бъде обезопасен, което налага временни прекъсвания на електрозахранването. Призоваваме клиентите към търпение и разбиране до приключване на дейностите".

Други причини за прекъсванията на електрозахранването в Славяново са неблагоприятни метеорологични явления като бури, силен вятър и други. Регистрирани са и сблъсъци на птици с проводниците, както и повреди по съоръжения, които не са собственост на електроразпределителното дружество.

По договора за присъединяване „Артекс Инженеринг” се е ангажирала да изгради и въведе в експлоатация необходимите съоръжения. За да се финализира процедурата, всички съоръжения трябва да бъдат изградени, въведени в експлоатация и придобити от електроразпределителното дружество. На този етап в дружеството не са предоставени всички необходими документи за финализиране на процедурата по присъединяване от страната, която по договорни отношения има задължение за това, а именно "Артекс Инженеринг".