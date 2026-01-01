Четиринадесет чуждестранни лекари от Индия, Судан, Сомалия, Турция и Ирак вече са част от екипа на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Рахила Ангелова“ в Перник, съобщи за БТА директорът на лечебното заведение д-р Явор Дренски.

По думите му недостигът на медицински кадри е национален проблем, който засяга и Перник. В търсене на решението му ръководството на болницата е установило контакт с Медицинския университет в Плевен, където завършват медици от различни държави. По тази линия към момента в пернишката болница работят деветима лекари от Индия и още петима от Судан, Сомалия, Иран и Турция.

Чуждестранните специалисти са с различно ниво на владеене на българския език, но посещават интензивни езикови курсове, а целият екип на болницата им помага активно за по-бърза и успешна адаптация в новата административна и социална среда. През месец април т.г. те трябва да се явят на изпит, за да покрият изискванията за започване на специализация. Въпреки езиковите различия, лекарите успешно се интегрират в колектива и работят съвместно с българските си колеги в интерес на пациентите.

Чуждестранни специалисти има в отделенията по неврология, кардиология, инфекциозни болести, съдебна медицина и други. Отзивите от страна на пациентите са положителни, каза още д-р Дренски. Първоначалното притеснение бързо е отстъпило място на доверието, благодарение на внимателното и професионално отношение на лекарите. Някои от тях имат и изявени таланти извън медицината, включително участия в телевизионни музикални риалити формати.

Новите лекари живеят в Перник, като с подкрепата на Общината и кмета Станислав Владимиров са им осигурени ведомствени жилища на достъпен наем.

Според д-р Дренски трудностите пред новите му колеги са били нормални и очаквани, но повечето от тях вече са преодолени. Той подчерта, че добрите медицински практики са универсални и улесняват адаптацията на специалистите. Въпреки това е на мнение, че решаването на кадровия дефицит изисква национална политика. „Това е държавен въпрос и не може да бъде решен трайно само на местно ниво“, посочи директорът.

Текущото състояние на болницата д-р Дренски определи като задоволително, но и като стабилна основа за развитие на модерно здравеопазване. Той посочи, че предстоят инвестиции в закупуването на нова апаратура, ремонти и привличане на допълнителни кадри. Лечебното заведение планира да кандидатства самостоятелно или съвместно с Община Перник по различни програми за финансиране, като през следващата година се очаква реализацията на мащабен проект. По думите на директора се отчита по-високо доверие от страна на пациентите, но тепърва предстои реализацията на още множество дейности по отношение на качеството на медицинските услуги и материалната база.

След въвеждането на система за обратна връзка са постъпили и сигнали от пациенти, по които се извършват проверки. Основните оплаквания са свързани с отношението на персонала, посочи д-р Явор Дренски и поясни, че служителите ще минат на специално обучение за поведение.