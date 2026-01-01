Изкуственото езеро „Монтанезиум“ в центъра на Монтана е замръзнало, видя репортер на БТА.

Тази нощ в града е измерена температура от минус 10,2 градуса. В други части на региона са измерени между минус 5 и минус 14 градуса, като най-студено е било в прохода Петрохан в Стара планина – минус 14 градуса, а във Вършец и Вълчедръм е било минус 12 градуса.

Заради студа на много места в областта се е налагало обработка на пътищата с пясък, сол, луга и други материали против замръзване, съобщиха от Областното пътно управление в Монтана.