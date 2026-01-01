Възстановяването на въжения пешеходен мост над река Арда, който свързва центъра на Кърджали с най-големия квартал „Възрожденци“, и който бе сериозно повреден от ураганен вятър преди седмица, ще се забави, коментира пред журналисти кметът Ерол Мюмюн.

Той подчерта, че нанесените пораженията изискват не просто ремонт, а основен такъв на съоръжението, което към момента е оградено, за да не се използва.

„Искам да бъда искрен и прям с хората, какъвто винаги съм бил. Няма да стане бързо и няма да стане лесно“, каза Ерол Мюмюн. По думите му, необходимият основен ремонт изисква сериозна инвестиция, която Общината няма възможностите и капацитета сама да осигури.

„Ако имаше редовен кабинет, имаше приет бюджет и функциониращи министерства, този процес щеше да бъде значително по-кратък. Към настоящия момент, предизборно и с правителство в оставка, ситуацията значително се утежнява“, коментира кметът.

Ориентировъчната сума за възстановяване на моста ще бъде ясна след изготвянето на количествено-стойностна сметка по възложеното цялостно проектиране, както и очакваният идеен проект, с който да се кандидатства пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане. В ход е геодезическо заснемане, а в проектирането си партнират няколко проектанти, отговарящи за различните елементи на сложното съоръжение.

Кметът призова хората, използващи пешеходния въжен мост, за търпение и разбиране. Той припомни, че съоръжението не е единствената връзка с кв. „Възрожденци“, макар и по-удобна за част от тях.

„Най-важното за нас са безопасността и човешкият живот. Благодарен съм на Господ, че точно в този момент не е имало хора на моста“, каза още кметът, като допълни че съоръжението няма да остане така и Общината ще направи всичко възможно за възстановяването му.