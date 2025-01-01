Окръжен съд Кюстендил наложи постоянен арест на български гражданин, жител на Община Кюстендил, издирван с Европейска заповед за арест, съобщиха от съда.

Тя е издадена на 4 април 2025 г. от Районен съд Аугсбург, Бавария, ФР Германия. В Европейската заповед за арест е посочено, ще същата се издава във връзка с общо 3 престъпления. В искането на Окръжна прокуратура за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ се посочва, че правната квалификация по Наказателния кодекс на издаващата държава е: изнасилване в идеална съвкупност с умишлена телесна повреда и нарушение на неприкосновеността на дома, в идеална съвкупност с опит за принуда, с кражба и опит за принуда. Защитата пледира за по-лека мярка – „домашен арест“ или „парична гаранция“, оспорвайки посочените в ЕЗА факти и обстоятелства.

Определението на Окръжен съд Кюстендил, с което по отношение на мъжа е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“, подлежи на обжалване и/или протест пред Софийския апелативен съд.

Окръжен съд Кюстендил намира, че следва да бъде определена мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на исканото за задържане лице, по представената ЕЗА, а едно от деянията, които тя касае е „изнасилване“.

За посочените престъпления се предвижда наказание затвор за срок от 15 години. От представения превод е видно, че заповедта е издадена от съдия в Районен съд – Аугсбург, Бавария.

Обвиняемият декларира съгласие за предаване, но видно от материалите по приложената преписка, по описа на Окръжна прокуратура-Кюстендил е възникнал проблем във връзка с установяването на търсеното лице в България, като не е било възможно намирането му на известния адрес в Република България и е бил обявен за общодържавно издирване. Съществува вероятност, търсеното лице да се укрие, се посочва в мотивите на Окръжен съд Кюстендил.