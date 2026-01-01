75-годишен пешеходец пострада при катастрофа на булевард „Раковски“ в Хасково. Инцидентът стана в ранния следобед днес.

По първоначална информация, хасковлията е преминавал по пешеходната пътека до кръговото на кръстовището с улица „Ком“, когато е блъснат от кола. След произшествието, шофьорът не е спрял на място и е продължил по пътя си.

Пострадалият мъж е бил откаран в Спешното отделение на МБАЛ–Хасково, като е бил пренасочен за преглед в Ортопедо-травматологичното отделение. По първоначална информация, той е получил леки охлузвания по краката.

Автомобилът, с който е извършено произшествието и водачът са в процес на издирване, съобщиха от „Пътна полиция“. Колата е известна на органите на реда. По предварителна информация, тя е собственост на жена, но тече изясняване на човека зад волана.