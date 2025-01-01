Под парична гаранция от 10 хил. лв. е освободен шофьорът на линейка (64 г.), блъснал пешеходец (66 г.) в Симеоновград, който по-късно почина, съобщиха от Окръжна прокуратура-Хасково. Мъжът няма предишни криминални прояви, уточниха още от там.

Пешеходец загина след удар от линейка в Симеоновград

Инцидентът стана на 4 ноември пред Спешното отделение в града при маневра на специализирания автомобил на заден ход. Блъснатият е паднал и е ударил главата си, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Хасково.

След смъртта на пешеходец в Симеоновград: Обвинение за шофьора на линейка, бил с положителна проба за канабис

Ден по-късно от прокуратурата допълниха, че пострадалият мъж е починал на път за болницата и повдигнаха обвинение към шофьора на линейката, който беше задържан за 72 часа. От държавното обвинение уточниха, че кръвната проба, дадено от водача на линейката, е реагирала положително на канабис.