Иззеха контрабандни цигари и хранителни продукти на „Капитан Андреево“, съобщиха от полицията.

На 1 октомври е извършена проверка на кола с 49-годишен водач.

Спипаха голямо количество контрабандни цигари за близо милион на „Капитан Андреево“ (СНИМКИ/ВИДЕО)

Открити са укрити в таблото на автомобила 600 къса безакцизни цигари и 786 кг хранителни продукти, за които служители на БАБХ и тези на Агенция „Митници“ са взели отношение.

По същото време в Харманли униформени са иззели 400 къса цигари без бандерол при проверка на автомобил на пътя между Харманли и Симеоновград. 45-годишният му водач ги е предал с протокол.