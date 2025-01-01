Вертолетна площадка в Габрово
Вертолетна площадка в Габрово / БТА

Министърът на здравеопазването Силви Кирилов ще открие новоизградената хеликоптерна площадка на Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ в Габрово. Това съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение. 

Припомняме, че в края на септември пациент със сърдечносъдов проблем беше първият, транспортиран по въздух от новата площадка. 

Площадката за вертолети бе сертифицирана в края на август. Болничното летище е предназначено за обслужване на полети на вертолети за нуждите на системата за спешна медицинска помощ по въздух (HEMS).

Радослав Първанов, БТА
