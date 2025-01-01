Алек Болдуин и брат му Стивън Болдуин са били замесени в автомобилна катастрофа в Хамптънс, Ню Йорк.
Колата на двамата братя се е ударила челно в дърво, намиращо се отстрани на магистрала Монтоук. Те обаче се са измъкнали от инцидента без сериозни наранявания.
Алек е шофирал колата, когато е станала катастрофата. Белият SUV Range Rover на Алек е претърпял значителни щети, когато се е блъснал в дърво в Източен Хамптънс, съобщи TMZ.
Снимки показват, че предната част на автомобила е напълно унищожена.
Братята, които трябвало да присъстват на Международния филмов фестивал в Хамптън, са били забелязани да излизат от автомобила след инцидента и да разговарят с полицията на мястото на инцидента.