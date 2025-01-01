Промяна в движението за прохода "Шипка" се въвежда във връзка с Национално честване „Шипченска епопея“, съобщиха организаторите на инициативата.

От Областна администрация информираха, че във връзка с провеждането на събитията, част от честването на 30 август, от 9:00 часа до 15:00 часа се преустановява движението на транзитно преминаващите пътнотранспортни средства по главен път Габрово-Шипка-Казанлък в двете посоки, с изключение на междуградския автобусен и организирания за събитието обществен транспорт.

Трафикът ще се пренасочва за Габрово от с. Поповци, с. Донино по обходен път, за Трявна - с. Вонеща вода-Хаинбоаз и обратно, и за пътуващите от Южна България за Северна България - през Казанлък-Гурково-Хайнбоаз.

Събитията от програмата започнаха с аудио-визуалното представление „Незабравимите“. Областният управител Мария Башева-Венкова посочи, че целта на събитията от програмата тази година е да се създаде цялостно историческо преживяване.

Организаторите на националното честване "Шипченска епопея" осигуряват безплатен транспорт за желаещите да посетят тържествата. Церемониите за отбелязване на 148-ата годишнина от Шипченската епопея ще се състоят от 27 до 30 август.

Националното честване се провежда под патронажа на президента Румен Радев и се организира от Областна администрация-Габрово със съдействието на Национален парк музей „Шипка-Бузлуджа“, Община Габрово, Ротари клуб-Габрово, Регионален исторически музей-Габрово, Регионалната библиотека „Априлов-Палаузов“ - Габрово, Художествената галерия „Христо Цокев“ и Държавен архив-Габрово.