Мечето Макс учи първолаците на безопасност по пътя в Габрово, съобщиха от полицията. Инспектор Христофор Божинов от сектор „Пътна полиция“ посети първокласниците от Начално училище „Васил Левски“.

ОД на МВР-Габрово

Срещата бе част от кампанията „С мече на пътя“, организирана от Областната дирекция на МВР, която има за цел да запознае най-малките ученици с основните правила за безопасно движение и да им покаже колко е важно да бъдат внимателни и видими на пътя.

Есенни листа с послания: Деца учат шофьорите на отговорност (СНИМКИ)

Децата научиха защо е необходимо да носят светли дрехи и как светлоотразителните елементи могат да спасят живот, като помагат на шофьорите да ги забележат навреме - особено при намалена видимост.

ОД на МВР-Габрово

По време на заниманието инспекторът напомни и правилата за управление на велосипеди, като подчерта, че колоездачите трябва да се движат само на определените за това места и винаги да използват каска и светлоотразителни елементи.

ОД на МВР-Габрово

Сериозно внимание бе обърнато и на една от най-честите грешки на пешеходците - пресичането на улицата с мобилен телефон в ръка. Специалният гост на кампанията беше плюшеното мече полицай - талисманът на инициативата, който помогна урокът да се превърне в истинско приключение.

За спомен и като напомняне винаги да бъдат внимателни и отговорни на пътя, всяко дете получи светлоотразително мече. Малчуганите взеха активно участие в занятието - отговаряха на въпроси, споделяха как самите те се движат безопасно.

ОД на МВР-Габрово

Те изгледаха и образователен филм, след което получиха брошури „Моите правила за движение по пътищата", за да затвърдят наученото. В началото на срещата първокласниците получиха забавна задача - да измислят име на мечето-полицай.

Кръстница на мечето стана Моника от 1б клас, като тя предложи името Макс.