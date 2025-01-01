Мечето Макс учи първолаците на безопасност по пътя в Габрово, съобщиха от полицията. Инспектор Христофор Божинов от сектор „Пътна полиция“ посети първокласниците от Начално училище „Васил Левски“.
Срещата бе част от кампанията „С мече на пътя“, организирана от Областната дирекция на МВР, която има за цел да запознае най-малките ученици с основните правила за безопасно движение и да им покаже колко е важно да бъдат внимателни и видими на пътя.
Децата научиха защо е необходимо да носят светли дрехи и как светлоотразителните елементи могат да спасят живот, като помагат на шофьорите да ги забележат навреме - особено при намалена видимост.
По време на заниманието инспекторът напомни и правилата за управление на велосипеди, като подчерта, че колоездачите трябва да се движат само на определените за това места и винаги да използват каска и светлоотразителни елементи.
Сериозно внимание бе обърнато и на една от най-честите грешки на пешеходците - пресичането на улицата с мобилен телефон в ръка. Специалният гост на кампанията беше плюшеното мече полицай - талисманът на инициативата, който помогна урокът да се превърне в истинско приключение.
За спомен и като напомняне винаги да бъдат внимателни и отговорни на пътя, всяко дете получи светлоотразително мече. Малчуганите взеха активно участие в занятието - отговаряха на въпроси, споделяха как самите те се движат безопасно.
Те изгледаха и образователен филм, след което получиха брошури „Моите правила за движение по пътищата", за да затвърдят наученото. В началото на срещата първокласниците получиха забавна задача - да измислят име на мечето-полицай.
Кръстница на мечето стана Моника от 1б клас, като тя предложи името Макс.