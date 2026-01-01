В Габрово днес отбелязват 191 години от основаването на Априловото училище, съобщиха от Националната Априловска гимназия, предаде кореспондентът на БТА в Габрово Радослав Първанов.

Тържествата ще преминат под надслов „Паметта във времето“. Празничната програма започва с посрещане на гости от Частно училище с изучаване на немски език „Веда“, след което ще се проведе традиционната интелектуално-познавателна игра „Шифърът на Априлов“. След нея е предвидена лития от храм „Успение на Пресвета Богородица“ и молебен пред паметника на Васил Априлов. След тържествения ритуал ученици от гимназията ще се срещнат с генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев.

В честванията ще участва и доц. д-р Първан Първанов – заместник-ректор по администрацията и информационните дейности на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

До края на деня ще се проведе тържествен час за учениците от 8. и 9. клас под надслов „Паметта във времето“, ще бъде представена книгата на д-р Венелин Бараков „(Не)познатият Кольо Фичето“, както и среща с представители на Изпитен център „АВО“.

Финалът на празничната програма включва откриване на експозицията „Историята, която събуди България“ в Националния музей на образованието. Изложбата е посветена на 190 години от основаването на Габровското училище.