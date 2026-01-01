Националната Априловска гимназия – правоприемник на Априловото школо, отбеляза 191 години от своето създаване, съобщи кореспондентът на БТА в Габрово Радослав Първанов.

Годишнината бе отбелязана с културна програма в присъствието на генералния директор на БТА Кирил Вълчев, доц. д-р Първан Първанов – заместник-ректор по администрация и информационни дейности на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, заместник-кмета на Габрово Мария Йозова, заместник областния управител на Габрово Иван Любомиров, председателя на Общинския съвет – Габрово Климент Кунев, както и началника на Регионалното управление по образованието – Габрово Георги Маринов.

„Знанието и духовността са един общ свят, чиито обитатели са съзидателни и свободни да се превърнат в учители на силни личности. Пожелавам на учителите да се разделят с убедено заявяващи себе си ученици, а учениците да овладяват силата да покорят света“, каза в приветствието си по повод патронния празник на училището директорът Елвира Христова.

Тържествата преминаха под надслов „Паметта във времето“. Празничната програма започна с посрещане на гостите от Частното училище с изучаване на немски език „Веда“, последвано от традиционната интелектуално-познавателна игра „Шифърът на Априлов“.

След това се състоя лития от храм „Успение на Пресвета Богородица“ и молебен пред паметника на Васил Априлов. След тържествения ритуал учениците от гимназията се срещнаха с генералния директор на БТА Кирил Вълчев.

До края на деня са предвидени тържествен час за осми и девети клас под наслов „Паметта във времето“, представяне на книгата на д-р Венелин Бараков „(Не)познатият Кольо Фичето“, както и среща с представители на Изпитен център „АВО“.

Финалът на празничната програма ще бъде поставен с откриването на експозицията „Историята, която събуди България“ в Националния музей на образованието. Тя е посветена на 190 години от основаването на Габровското училище.