На 15 и 16 януари, между 8 ч. и 15 ч., за повишаване на безопасността на движение ще се отстраняват крайпътни дървета, в участъка Албена - Кранево на републикански път I-9 Дуранкулак - Варна.

Дейностите ще се изпълняват в 1-километровата отсечка в района на местността „Балтата“ на територията на област Добрич, като при реализацията им трафикът ще се осъществява без ограничения, но с повишено внимание. По време на работата в отсечката преминаването ще се регулира от „Пътна полиция“.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.