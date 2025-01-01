Полицията в Добрич откри 15-годишната Виктория Красимирова, която бе обявена за издирване, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Добрич.

Младото момиче е открито живо и здраво в Добрич и ще бъде предадено на нейните родители. Полицаите са стигнали до неговото местонахождение по оперативни данни.

От областната полиция благодарят на медиите, будните граждани за оказаната помощ и на полицейските служители за действията.

По-рано полицията съобщи, че издирва 15-годишното момиче, което напуснало дома си в Добрич на 12 октомври.