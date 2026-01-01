В държавната болница в Бургас беше направена демонстрация на първата в града и една от малкото в страната системи за рехабилитация с виртуална реалност. Пациенти споделиха как се се чувстват след иновативната рехабилитация.

Технологията вече се прилага в Отделението по физиотерапия и рехабилитация на УМБАЛ Бургас. По време на представянето бе показано как работи т.нар. VR рехабилитация – иновативна, интерактивна терапия, която използва компютърно генерирана среда.

БГНЕС

Пациентите изпълняват лечебни упражнения с помощта на VR очила и сензори за движение, които отчитат прецизно всяко тяхно действие. Системата е разработена така, че да симулира реални ежедневни дейности.

Във виртуалната среда пациентите могат да „ходят", да тренират баланс, координация и сила, както и да извършват движения, наподобяващи преместване и хващане на предмети.

БГНЕС

Целта е упражненията да бъдат максимално близки до реалните движения, необходими в ежедневието, но в контролирана и безопасна среда.

От лечебното заведение обясниха, че VR рехабилитацията позволява индивидуално адаптиране на натоварването според състоянието на всеки пациент. Софтуерът дава възможност за проследяване на напредъка, а интерактивният елемент повишава мотивацията и активното участие на пациентите в терапевтичния процес.

Технологията може да се прилага при различни състояния - след инсулт, травми на опорно-двигателния апарат, ортопедични операции и неврологични заболявания, като допълва стандартните методи на физиотерапия и рехабилитация.

БГНЕС

С въвеждането на VR системата УМБАЛ Бургас разширява възможностите за модерно лечение и утвърждава Бургас като един от малкото градове в страната, в които подобна високотехнологична рехабилитация вече е достъпна за пациентите.