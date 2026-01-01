Директорът на Национален парк „Рила“ Красимир Андонов е катастрофирал, съобщи NOVA. Тестовете, направени му след инцидента, дали положителни резултати за алкохол (2,31 промила) и марихуана. Той оспорил пробата за наркотици и дал кръв за анализ.

Пътният инцидент е станал в понеделник около 18:30 часа в село Боровец, община Кочериново. Автомобилът на Андонов излязъл от пътното платно и се ударил в сграда на гробищния парк.

Директорът е откаран в Благоевград за преглед. Към момента не е задържан по медицински причини, съобщиха от прокуратурата.