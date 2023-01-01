В Благоевград започна кампания по облагородяване на обществени пространства с нови дървесни видове - около 200, съобщиха от Общината.Чрез залесяването се цели зелената система в областния център да бъде допълнително развита, като по този начин ще бъде намалено негативното влияние от изменението на климата и ще бъде повишено качеството на въздуха.🌳🌳🌳 Сред дървесните видове, с които зеленото семейство на Благоевград ще нарасне са: гинко билоба (Ginkgo biloba), дървовидна ружа (Hibiscus syriacus), амброво дърво (Liquidambar styraciflua), кълбовидна акация (Robinia pseudoacacia “Umbraculifera), яворолистен чинар (Platanus x acerifolia), кълбовиден шестил (Acer platanoides “Globossum”), албиция (Albizia julibrisim), червен конски кестен (Aesculus carnea), дребнолистна липа (Tilia cordata).
Община Благоевград
Община Благоевград
Община Благоевград