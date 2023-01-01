В Благоевград започна кампания по облагородяване на обществени пространства с, съобщиха от Общината.

Община Благоевград

Община Благоевград

Чрез залесяването се цели зелената система в областния център да бъдекато по този начин ще бъде намалено негативното влияние от изменението на климата и ще бъде

Община Благоевград

🌳🌳🌳гинко билоба (Ginkgo biloba), дървовидна ружа (Hibiscus syriacus), амброво дърво (Liquidambar styraciflua), кълбовидна акация (Robinia pseudoacacia “Umbraculifera), яворолистен чинар (Platanus x acerifolia), кълбовиден шестил (Acer platanoides “Globossum”), албиция (Albizia julibrisim), червен конски кестен (Aesculus carnea), дребнолистна липа (Tilia cordata).