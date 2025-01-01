Оборудване за соларни панели и други вещи бяха откраднати от частен имот в благоевградския квартал „Баларбаши“, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

В Първо Районно управление в Благоевград е получено съобщение за това, че за времето от около 21:40 часа на 27 октомври до около 09:00 часа на следващия ден от намиращ се в частен имот фургон са откраднати батерии за съхранение на произведено електричество от соларни панели, инвентори, поставки за батерии, кабели, радио за кола, косачка и други вещи.

За случая е уведомена Районната прокуратура в Благоевград. Образувано е досъдебно производство.