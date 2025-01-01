Пожар избухна в хотел на ул. "Кирил и Методий" в Доспат около 13:30 ч. днес.

По данни на пожарната огънят се е разгорял в зоната за лечебни и релаксиращи процедури.

45-годишен мъж, включил се в действията по потушаване, е обгазен. Оказана му е медицинска помощ от екип на ЦСМП –Доспат, след което е транспортиран до болнично заведение.

Унищожени са сауна, мебели, техника и част от електрическата инсталация, стените са опушени. Евакуирани са 10 души, съобщиха от полицията.



Причината за инцидента е късо съединение.