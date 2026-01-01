Окръжният съд в Смолян осъди Прокуратурата на Република България да изплати 30 000 лева - 15 338.76 евро, обезщетение за неимуществени вреди за неоснователно обвинение Смолян, съд, Неделино. Решението по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ) е публикувано на сайта на Окръжния съд.

На 19 март 2021 г. мъжът е бил привлечен като обвиняем в качеството си на длъжностно лице – служител в община Неделино, началник отдел и главен експерт „Архитектура и териториално устройство“ и главен архитект. Повдигнатото обвинение е за съставяне на официални документи с невярно съдържание, свързани с приемане и отчитане на строително-монтажни работи по пътни и водоснабдителни обекти по проекти на Община Неделино. Наложена му е била мярка за неотклонение „подписка“.

Година по-късно прокуратурата е прекратила разследването с мотив, че деянието не е престъпление, а постановлението е влязло в сила на 7 април 2022 г.

В мотивите си съдът посочва, че в резултат на повдигнатото обвинение и воденото наказателно производство ищецът е преживял силен психоемоционален стрес и е развил тревожно-депресивна симптоматика, установена и от съдебно-психиатрична и психологична експертиза, което се е отразило и на личния, и на професионалния му живот.

Освен обезщетението от 30 000 лева за неимуществени вреди съдът присъжда и 2000 лева за имуществени вреди – част от платен адвокатски хонорар в досъдебната фаза, както и 913,49 лева съдебни разноски, като отхвърля останалите претенции над уважения размер.

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския апелативен съд.