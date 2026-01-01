Задържаха трима мъже за побой в Пазарджик, съобщиха от полицията.

Сигналът е получен в неделя. Установено е, че 51-годишният пострадал се е познавал с тримата мъже и заедно са употребили алкохол.

След разпра между тях, тримата му нанесли побой.

В резултат на това мъжът бил транспортиран за лечение първоначално в МБАЛ-Пазарджик а след това в УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив с различни травми и наранявания. За срок от 24 часа са задържани тримата извършители на възраст между 30 и 62 години.

По случая се води разследване под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик