Трима пияни водачи са засечени от органите на реда в Пазарджишко през изминалото денонощие, съобщиха от полицията.

При рутинни проверки в полезрението на служители от управлението в Пазарджик попаднали 27-годишен пазарджиклия и 31-годишен мъж от пазарджишкото село Алеко Константиново.

След направени тестове с дрегер, уредът отчел концентрация и при двамата със стойности над 1.2 промила.

С най-солидна почерпка се оказал 33-годишен панагюрец. Той предизвикал леко пътно-транспортно произшествие с управлявания от него мотоциклет.

На местопроизшествието пристигнал екип на спешна помощ и на РУ-Панагюрище. Униформените тествали моториста с техническо средство, като уредът отчел малко под 3 промила концентрация на алкохол в издишания въздух. Той не е задържан поради медицински причини, но возилото му е иззето.

И по трите случая са започнати разследвания под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.