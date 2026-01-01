Експертите на Националната агенция за приходите (НАП) са установили малки несъответствия в касата на проверявания пункт за годишни технически прегледи в близост до Пазарджик, а от Комисията за защита на потребителите (КЗП) са изискали документи за цените към конкретни дати и обосновката за повишаване им, ако е налице такова, съобщи председателят на КЗП Александър Колячев. Той уточни,че резултатите ще се ясни до пет работни дни.

Проверката на обекта бе осъществена след подаден сигнал, че цената на предлаганите услуги е завишена с около 50 процента.

НАП и КЗП изискват стари и нови цени от салоните за разкрасяване

Екипите на КЗП и НАП правят тематични проверки, като пунктовете за годишни технически прегледи са във фокуса днес.

В началото на януари в Пазарджик КЗП и НАП извършиха съвместни проверки на търговски обекти. Тогава инспекторите провериха супермаркет в квартал "Запад", като изискаха документи от касовия апарат и справка за цените на определени групи стоки през месеците август и октомври 2025 г. и в деня на проверката.