Задържания за убийството в Първомай, остава в ареста.

Магистратите посочиха, че свидетелката, с която Ивелин Цветанов говорил по телефона в нощта на убийството, го описала като "запъхтян и притеснен". Те изключват опасността младежът да се укрие, но прецениха, че може да извърши ново престъпление, ако бъде пуснат на свобода.

За себе си съм убеден, че мястото му не е в ареста. В момента той страда, има паник атаки доста силни, в резултат от раздялата му с госпожица Грозева. Това заяви пред Апелативния съд в Пловдив бащата на задържания за убийството на полицейската съпруга в Първомай Ивелин Цветанов Севдалин, предаде 24 часа.

Мъжът посочи, че синът му е студент и спортист, занимаващ се със силов трибой и еърсофт. Пари изкарвал с трейдинг на акции на световните борси. Имaл много приятели, поддържал връзка с бивши учители и никога не е бил конфликтен.

"Въпреки всеизвестното обществено мнение аз съм от хората, които вярват на българския съд и моля да промените мярката му. Лично поемам ангажимент за контрол над сина си при всяка друга мярка", каза Севдалин Цветанов. Синът му потвърди думите му и посочи, че няма дори глоби за превишена скорост.

"Единственото, за което мога да ви помоля, е наистина за по-лека мярка, за да съм в по-нормални и човешки условия. Защото всички ме третират, все едно съм го извършил", каза пред съда Ивелин Цветанов. Той посочи, че се готвил за републиканско първенство в края на годината, което очевидно щяло да отпадне от ангажиментите му и щял да тренира, за да се класира и догодина.

В жалбата срещу решението за мярката се твърди, че първоинстанционният съд неправилно е преценил наличието на доказателства, от които може да се направи обосновано предположение за вината на Цветанов. "Липсват каквито и да е, събрани по съответния ред, които да го уличават в извършване на престъплението", заяви адвокат Стоян Янков. Той добави, че всички в България трябва да се съобразяват със законодателството, особено правоохранващите органи. "В конкретния случай са нарушени Закона за МВР, наказателния кодекс и Европейската конвенция за правата на човека", посочи защитникът. Той твърди, че Цветанов първоначално е бил задържан за по-дълго от законовия срок без постановление на прокурор. Нямало данни като какъв е присъствал Ивелин на огледите в Първомай на 19 август – като свидетел или като обвиняем, заради което те нямали процесуална стойност. Полицаите пък не му обяснили правата му на защита. "Явно е, че в конкретния случай делото се крепи само на съмнения", каза Янков и поиска мярката да бъде изменена.

Ивелин Цветанов беше арестуван на 18 август в общежитието си в Студентски град. Според обвинението в същия ден около 4,20 ч. сутринта той прескочил оградата на къщата на бившата си приятелка Йоана Грозева в Първомай. Маскиран и въоръжен с нож, 21-годишният мъж влязъл в къщата и намушкал майка ѝ Димитрина във врата, след което избягал. Жената издъхнала от кръвозагуба. Тялото ѝ открил 18-годишният ѝ син Атанас 10 минути по-късно.

По време на първото заседание за определяне на мярката за неотклонение на Цветанов прокурорът заяви, че младежът обичал да стреля с еърсофт пистолети по хора. След раздялата с Йоана пък я заплашвал, че ще се събуди до труп. Самият той се оплакал, че полицаите го заплашвали. Казали му, че ще го изнасилят и че "тепърва ще види какво ще му се случи".