Опит за въоръжен грабеж на инкасо автомобил беше осуетен рано в понеделник сутринта на държавния път SS 613 в италианския регион Пулия, потвърдиха местните власти.

Атаката е извършена на шосето, свързващо Лече и Бриндизи, когато група маскирани и въоръжени мъже блокирали платното, като подпалили микробус и малък камион, за да спрат движението и да принудят бронирания автомобил да спре в близост до изхода Тутурано.

По данни на местни медии част от заподозрените били облечени в черно-бели гащеризони и маски и използвали превозни средства със светлинна сигнализация, за да се представят за полиция и да създадат объркване, преди да задействат взривно устройство срещу инкасовия автомобил.

При пристигането на силите за сигурност на мястото се е стигнало до кратка престрелка. Според властите автомобил на карабинерите е бил улучен от куршум, но не са докладвани сериозни наранявания или жертви сред полицаи, охранители или цивилни шофьори.

След като опитът за обир се провалил, нападателите избягали, като са откраднали превозни средства от преминаващи шофьори, за да пробият полицейските блокади. По-късно властите са арестували двама заподозрени. Издирването на останалите продължава.

Полицията и прокуратурата потвърдиха, че макар използваните от нападателите експлозиви да са причинили значителни щети, вградените системи за сигурност на бронирания автомобил са предотвратили достъпа до парите.

Участъкът от пътя SS 613 беше временно затворен, за да могат криминалистите да съберат доказателства. Повредените превозни средства и отломките вече са разчистени.