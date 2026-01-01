Земетресение с магнитуд 6,3 по скалата на Рихтер е регистрирано на Курилските острови в 16:34 ч. местно (07:34 ч. българско) време днес, съобщиха от Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на труса, на дълбочина от 20 км, се намира на 114 км от гр. Курилск, Русия, и на 430 км от гр. Куширо, Япония.

Засега не е издадено предупреждение за цунами.

Курилските острови се намират в сеизмично активна зона между Русия и Япония, където движенията на тектоничните плочи често предизвикват земетресения.