Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне днес в Копенхаген с лидерите на северните и балтийските страни, предаде Франс прес, като се позова на канцеларията на датската премиерка Мете Фредериксен.

Планира се на срещата да бъде обсъдена по-нататъшната подкрепа за Украйна на фронта и в дипломатическите преговори.

"Държавните и правителствени ръководители ще обсъдят начина, по който северните и балтийските страни могат да осигурят допълнителна подкрепа за Украйна, независимо дали става дума за фронта, или за масата на преговорите", се казва в изявление на датската премиерска канцелария.