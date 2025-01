Президентът на Сърбия Александър Вучич изпрати поздравително послание до Доналд Тръмп по повод поемането на „отговорната и трудна длъжност на президент на САЩ“.

„Очаквам с нетърпение сътрудничеството и вярвам във вашата визия за свят, в който мирът, свободата, законът и справедливостта ще царуват за всички. В тези усилия Сърбия ще бъде ваш надежден партньор и приятел. Винаги сте имали най-голямата подкрепа в цяла Европа от гражданите на Сърбия и затова Сърбия очаква и се надява на изключително и тясно сътрудничество“, написа Вучич в X.

Той пожела на Тръмп успех в новия му мандат и каза, че е убеден, че новият американски президент "ще се изправи смело във всички предизвикателства, както винаги досега" и че ще продължи, както каза, да се бори силно "за просперитет на Съединените американски щати и глобален мир, изграждане на мостове към всеки, който споделя с вас най-високите морални, традиционни и държавни ценности“.

